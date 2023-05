Frank Martínez abrió su corazón y contó la manera en la que disfraza sus miedos

A pesar de los momentos de depresión que vivió, el comediante y exestrella de ‘Mater Chef Celebrity Colombia’, Frank Martínez continúa dando lo mejor que tiene para entretener a todo su público y también a su comunidad digital.

En una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram el comediante nuevamente ha hablado del tema, de lo que esto le ha ocasionado y la manera en la que lo ha llevado.

Todo se dio, según lo que cuenta, en lo que era la sesión fotográfica para lo que es el nuevo show con el que seguramente llenará de risas a los presentes, y en el que las diversas poses no encajaban con lo que se esperaba.

“Buscábamos muchas poses para el afiche del nuevo show y una carcajada que me sacaron, les ganó a todas las poses. Este es el estado en el que siempre quisiera estar, un Frank feliz, tranquilo”, indicó en primera instancia Frank Martínez.

Seguidamente hizo referencia a que aun siente algunas dificultades, y que su profesión es la manera en la que ha logrado tapar algunos de esos temores, así como las inseguridades que forman parte del día a día, y que en muchos casos no dejan accionar de manera positiva a la persona que atraviesa por los difíciles momentos. Al tiempo que dejó un mensaje más que reflexivo y alentador a las personas sobre lo que son los propósitos y en especial de conseguir esa paz que tanto se anhela.

“No es fácil, tengo mis rollos y ser comediante me sirve para disfrazar mis miedos, inseguridades y esas cosas que no queremos mostrar. Veo esta foto y amo a ese Frank, ha sido un berraquito y ha podido con todo, no importa a dónde llegues, deseo para vos que encuentres esa tranquilidad en tu alma ❤️‍🔥”, finalizó Frank Martínez.