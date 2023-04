Pirry envía un poderoso mensaje a quienes se sientan derrotados

El documentalista, escritor y creador de contenido, Guillermo Arturo Prieto, popularmente conocido bajo el seudónimo de Pirry, de nuevo ha hecho uso de sus redes sociales para enviar un mensaje más que reflexivo y motivador, que no tiene otro fin que ser una luz en cada miembro de su comunidad digital.

Esta vez se refirió a esos momentos que de alguna forma u otra llegan a formar parte de la vida de las personas, en los que los pensamientos sobre diversas situaciones que no se pueden controlar llegan a marcar una paralización con sentimientos negativos, que impiden dar más pasos al frente.

“Desesperados, tristes, derrotados, como sin salida, todos nos hemos sentido alguna vez así o todos estaremos alguna vez en ese lugar, es casi inevitable, es parte de la naturaleza humana, pero cuando uno está ahí, para no desesperar, a mí si me sirve mucho la sabiduría de las mamás, y esta frase de cajón de la mía que es ‘cada día trae su afán’”, dijo en primera instancia Pirry.

A juicio de Pirry, nada es para siempre, pues cualquier escenario positivo o negativo tiene un tiempo de expiración. Precisó que eso se lo enseñó a quien considera su terapeuta de cabecera que es otra que su mamá.

Precisó que esas palabras le han ayudado en los momentos oscuros cuando la ansiedad y la preocupación lo atormentan, por lo que pidió a la comunidad digital que no se les olvide la bendición y la alegría de estar vivos y al tiempo que apuntó que “ojalá con salud”.

“Y creo que eso es en lo único que uno se puede concentrar, en cómo resolver este momento y no quedarme ahí porque al final todo es pasajero, todo pasa, lo bueno y lo malo. Así que esa situación en la que estás ahorita por horrible que sea, esa situación actual, esa no es tu situación definitiva, piensa en eso, no te rindas”, finalizó Pirry.