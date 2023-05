Los sueños si se cumplen: recuerdan el video que Karol G le dedicó a Alicia Keys cuando no era famosa

Karol G sorprendió a todos los asistentes en el concierto de Alicia Keys e interpretó muchas canciones tanto de ella, como de Alicia. Sin duda, todos gritaban de la emoción, pues la presencia de Goyo se sabía, pero no la de Karol G. La Paisa se puso a llorar en pleno escenario y usuarios le recordaron el antiguo y tierno video que Karol G ya le había hecho a Alicia Keys.

Sin duda, la carrera de Karol G ha tenido un crecimiento tan grande que ahora es una de las cantantes más importantes del mundo y más escuchadas en las plataformas digitales.

Aprovechando que Karol G estuvo en la presentación de Alicia Keys, varios usuarios recordaron el tierno video que hace años la colombiana había publicado en su canal de YouTube, cuando se dedicaba a hacer covers para poder mostrar su talento.

Recuerdan el video que Karol G le dedicó a Alicia Keys cuando no era famosa

Se trata de la canción ‘Try Sleeping With a Broken Heart’, de Alicia Keys, cuando la colombiana no era famosa y hasta ahora estaba iniciando su carrera musical. El video se volvió rápidamente tendencia en redes sociales y por supuesto no perdieron el tiempo para recordarle a Karol G que los sueños sí se cumplen:

“Ver que que cumplió su sueño, cantando con Alicia Keys en vivo”, " De niña le hizo este cover y ahora en 2023 cantó con Alicia Keys en el Movistar Arena, ejemplo de que los sueños se hacen realidad mi Karol” fueron algunos de los comentarios de usuarios en internet.

Por supuesto, Karol G demostró su alegría pues se puso a llorar en pleno concierto mientras le decía a Alicia Keys lo mucho que la querían en Colombia.