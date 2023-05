“Una persona madura en mi vida”: Ana María Trujillo reveló si la edad es un problema en su relación

La actriz y modelo Ana María Trujillo es una de las más destacadas en Colombia, no solo por su belleza, sino también por su papel en distintas producciones como: ‘La quiero a morir’, ‘Los caballeros la prefieren brutas’, ‘Sofía dame tiempo’, entre otras.

Si bien, hace algún tiempo Ana María decidió irse del país y empezar una nueva vida en República Dominicana, junto a su pareja José Arata, quien ha sido blanco de varias críticas debido a que es más 12 años mayor que la actriz.

En medio de una dinámica de preguntas a través de su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó a la cartagenera: “Oye me gusta alguien 18 años mayor que yo y tengo miedo que la edad sea un impedimento”. Ante el hecho, Trujillo aclaró que la edad nunca resulta ser un impedimento, “ni pa arriba ni pa abajo”.

Seguidamente, la actriz aseguró que esto nunca puede suceder. Siempre y cuando exista amor entre la pareja: “amor de verdad, bonito, amorcito del bueno”. Pues, según ella, los pilares resultan ser el respeto y la comunicación. Por ende, recordó las críticas que ha recibido por la diferencia de edad que tiene con su esposo, sin embargo, enfatizó que esto nunca ha sido un problema para ella.

Ana María aseguró que este tipo de comentarios no le interesan, ni mucho menos logran afectarla, pues su prioridad siempre ha sido sentir amor y recibir: “No me veo con otra persona que no sea él, yo quiero una persona madura en mi vida, que sepa lo que quiere, que me valore y me consienta”.

Asimismo, confesó que estas acciones resultan ser recíprocas, pues desea despertarse todos los días enamorada, siendo esta la principal razón para tener un matrimonio feliz: “Hay jóvenes que nacen viejos y hay viejos que nacen jóvenes.