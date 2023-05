“Eres de otro mundo”: Carolina Soto cumplió años y así le celebraron sus compañeros de ‘Día a Día

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, por ende, no solo recibió felicitaciones de los espectadores, sino, por supuesto, de sus amigos más cercanos, que le hicieron saber lo importante que era ella para sus vidas.

Sin duda, Carolina Soto es de las famosas que más se mantiene activa en redes sociales, pues le gusta compartir cosas de su vida privada y por supuesto, fechas especiales como lo son sus propios cumpleaños.

Por eso mismo, sus compañeros de ‘día a Día’ no pudieron celebrar su cumpleaños en pleno set porque por estos días no hay programa, pues se está transmitiendo giro y cada uno está desde casa. Sin embargo, no dejaron pasar el día especial desapercibido, por eso, por medio de Instagram, le hicieron llegar a Carolina Soto.

La primera en pronunciarse fue su mamá, quien compartió varios fotos en forma de video celebrando la vida de su hija, pues por lo que se ha podido ver en redes sociales, las dos tienen un relación demasiado especial.

óCarolina Cruz no podía quedarse por fuera, por eso mismo publicó varias fotos al lado de su amiga presentadora y le dejó un lindo mensaje, “eres de otro planeta, te adoro, gracias por tanto. Dios te bendiga”, mientras compartió una foto con todo el equipo.

Los que no se pronunciaron públicamente fueron Carlos Calero, Catalina Gómez e Iván Lalinde, pero es bien sabido que los tres comparten una gran amistad, por ende, probablemente en la celebración presencial estarán juntos.