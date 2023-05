Cardi B se quitó las prótesis mamarias y le copia el estilo a Karol G: “Tiembla Bichota”

Cardi B apareció con un nuevo look que dejó a más de uno impresionado por el drástico cambio de imagen, pues se mostró mucho más delgada y con un color de cabello similar al de Karol G. Sin lugar a dudas el impresionante cambio de Cardi B no pudo pasar desapercibido, la artista confesó que se removió sus biopolímeros, con los que llevaba cerca de 10 años, los cuales se había mandado poner cuando era bailarina nocturna y no había saltado a la fama.

La rapera, a quien el mundo la recuerda por sus extravagantes gustos y los ‘pomposos’ trajes que le gusta lucir en las alfombras rojas y apariciones publicas, le daría un cambio trascendental a su imagen y a su estilo. Cardi B, quien nunca ha negado ser fanática de los procedimientos estéticos, también ha mostrado en varias ocaciones su lado más natural sin maquillaje y hasta con vello facial. Pero nunca se había mostrado sin sus implantes, pues desde que se hizo famosa el mundo la conoció con marcadas curvas, prominentes glúteos y senos de tamaño considerable.

Aunque nadie se esperaba que la rapera decidiera lucir su cuerpo al natural y sin prótesis, ella demostró nuevamente que su personalidad es impredecible y asombró a todos con un cuerpo mucho más delgado, sin implantes y sin biopolímeros. Como era de suponer, la nueva apariencia de la artista es mucho más menuda a como la gente estaba acostumbrada a verla.

Su cuerpo ‘curvy’ hoy en día luce unas curvas menos marcadas, pero aún así bastante sensuales para llamar la atención. Cardi B, también luciría de un vientre de avispa que a pesar de no tener biopolímeros en sus glúteos hace que se resalten más sus caderas.

Por si fuera poco, y para rematar de impresionar, la rapera cambio su color de cabello y ahora luce un tono rojizo bastante parecido al de Karol G, con quien la han comparado en apariencia. Sin nada más por añadir a su drástico cambio, el nuevo look que lleva la rapera ha sido bastante elogiado por lo bien que le sienta y por como le luce el tono rojizo con su piel morena.