Rapelo y Mackarthur critican el peso de las mujeres del ‘Desafío The Box’ ¿Ahora son gordofóbicos?

Una nueva prueba mixta se vivió en el ‘Desafío The Box’, específicamente en la caja amarilla, en la que Alpha de nuevo perdió pese a la gran ventaja que llevaban, esto luego de iniciar el relevo de hombres a mujeres, que supuso varios obstáculos en la prueba que Daniela, Valeria y Cifuentes no pudieron sortear.

Al llegar a la casa Alpha con sin el premio de la prueba y sin el premio a mejor equipo del siglo en medio de la oscuridad algunos de los hombres empezaron a discutir sobre lo que es el desempeño de las concursantes.

“Yo, la verdad, cuando terminó la prueba sí me molesté ¿¡Chicas qué pasó!? No sé, esto hay que sentirlo. Dani, yo desde mi perspectiva mi amor te vi cansada, como que sí, como que no, como que ibas ahí, o sea ibas como si la pista te llevara”

— Rapelo