Así fue el beso con el que Sara y Juli del ‘Desafío The Box’ encendieron la temperatura

Sara y Juli se besan en Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

En la casa Alpha y Beta muchas veces las cosas elevan la temperatura por la sensualidad, picardía y erotismo con el que seducen a los televidentes con sus particulares juegos y convivencia en el ‘Desafío The Box’.

Puede leer: Rapelo podría salir del ‘Desafío The Box’ y regresaría participante del que tanto se burlaron

Y es que si bien hace pocos días en Alpha acostaron a Aleja en ropa interior sobre la mesa para llenarle el cuerpo de sirope y chantillí para que los hombres y una mujer les pasara la lengua, ahora dieron un paso al frente y no fue otro que nadar desnudos en la piscina. Aleja se despojó de su ropa y Rapelo también en medio de los gritos de Sensei y Cifuentes mientras creían que no se atreverían a hacerlo.

Todo esto ocurrió mientras Yan y Flaca pasaban su velada romántica que terminó en la destrucción de ‘El Cubo’ con daños por 50 millones de pesos, mientras que, a pocos metros, en la casa Beta, surgía una situación similar.

El capitán Ricky, Byron, Escudero, Kate, Sara y Juli decidieron jugar con una botella a “verdad o reto” en el que pasaron muchas cosas y también revelaciones candentes, pues cada quien se confesó cuando le tocó su momento.

Sara le preguntó a Byron si de verdad no tenía a otra persona en mente para llevar a ‘El Cubo’ además de Cifuentes, a lo que respondió que en efecto su otra opción es Valeria. Seguidamente él le preguntó a ella su primera opción para ir al romántico lugar y la respuesta lo dejó atónito, pues se trata de él. Pero luego le tocó a Juli lanzar la botella que recayó sobre Sara y el reto, dejó a todos sorprendidos y más cuando lo consumaron.

“Te reto a que me des un pico” — Juli

Luego Ricky le interrogó a Juli sobre con cuáles de todos los hombres del ‘Desafío The Box’ le gustaría tener intimidad en caso de no tener pareja, a lo que la concursante no dudó en responder de manera directa e incluyéndolo a él dentro de las opciones.