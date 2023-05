A punta de labia y poemas Álvaro Uribe se robó hasta el último suspiro de un grupo de mujeres

Durante sus dos mandatos de 2002 a 2010, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue considerado para muchos como ‘El Gran Colombiano’, todo esto debido a su política de seguridad democrática, hecho que le generó algunos adeptos a su ideología como es el caso del reconocido abogado, Abelardo de la Espriella.

Precisamente, mediante las redes sociales de este litigante, se dieron a conocer algunas imágenes que demuestran la habilidad en el versó y la prosa del exmandatario, hecho que impresionó a las mujeres que lo acompañaban en el recinto.

Con este poema Álvaro Uribe demostró su habilidad en la prosa

Lleno de sentimiento y con una postura digna de un gran poeta, Uribe Vélez impresionó a las asistentes con esta labia:

“Desde hace tiempo señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer. Hace tiempo que en él está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. La cuenta me negó en mil ocasiones y hoy ante ti la demandé. Tú, que eres juez justísimo y severo, haz que me quiera como yo la quiero, pues pierdo la paciencia y la razón. Si no me concedes lo que pido, préstame el policía del olvido para sacar esa ingrata de mi corazón”

El hombre se robó los suspiros y los aplausos de las asistentes. Incluso, Abelardo de la Espriella también le regaló unas frases al expresidente, destacando qué “el hombre no solo está curtido en las lides de la vida, sino también es un poeta, que adorna, con bella prosa, su sabiduría”.

“La clase y elegancia no se improvisan. Siempre mi presidente”, así reaccionó un usuario de Instagram ante el poema.

