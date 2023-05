Ojo con las estafas: ‘Buen Día, Colombia’ denunció falso perfil que estaría suplantándolos

Las redes sociales pueden ser muy traicioneras y presentadores de ‘Buen Día, Colombia’ aparecieron en pleno programa en vivo advirtiendo una situación que tenía preocupados a varios, pues al parecer, una cuenta estaba usando su nombre para robar a las personas.

No es nuevo que situaciones de estas se den, sobre todo porque muchos usuarios no pueden tener las herramientas suficientes para diferenciar entre una cuenta real y una falsa, por eso personas inescrupulosas aprovechan este vacío para robar a los diferentes usuarios y televidentes.

Según lo que revelaron los presentadores peno programa en vivo, una cuenta falsa estaba tratando de contactar a varios espectadores haciéndoles creer que se habían ganado algún premio:

“Para aclarar, nosotros no pedimos plata, no llamamos que se ganó televisor ni nada por el estilo, la cuenta oficial es @buendiacolombia, no hay WhatsApp y solo hay un correo”, afirmó Mauricio Velez.

Sin duda, esta advertencia generó mucho susto en todos los televidentes, sobre todo porque muchas personas pueden caer en esas trampas. Por eso mismo, todos los presentadores fueron muy enfáticos en aclarar el asunto y los medios que tienen para comunicarse con alguien si necesitan hacerlo.

Pero no es la primera vez que sucede, de hecho, personajes públicos como Santiago Alarcón también denunciaron la misma problemática, mostrando la cuenta que se estaba haciendo pasar con él y enviándole mensajes a diferentes seguidores.

A pesar de que hasta el momento no pasó gran cosa, las intensiones de las personas que estaban haciendo esto no eran buenas, pues generalmente este método se utiliza para sacarle dinero a las personas.