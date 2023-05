Carolina Cruz por fin reveló su secreto para poder aguantar tantas críticas en redes sociales

¿Más indirectas para su ex? Carolina Cruz revela la razón por la que no ‘encaja’ con nadie Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una de las presentadoras más famosas de Colombia y también una de las más queridas, pero también más criticadas de la industria. Con su fama ha logrado llegarle al corazón a muchas personas, pero también se ha ganado miles de críticas por diferentes acciones o comentarios que ha hecho.

Lea también: “Estaba alcoholizada”: Manuela Gómez reveló que aprendió las consecuencias del trago y lo maneja ahora

Este año, Carolina Gómez ha sido tendencia en más de una oportunidad y ha protagonizado varios titulares de noticias, por ejemplo, por la actitud que tomó cuando una bailarina se desmayó en pleno programa y ella se quedó sentada. También por haber dicho que muchas mujeres se estaban explanando los implantes mamarios por moda y sin dejar atrás todos los comentarios que ha traído por su separación con Lincoln.

Ante todo esto, Iván Lalinde reveló en una entrevista que no sabía cómo hacía Carolina Cruz para resistir ante tantos malos comentarios, sobre todo porque muchos de los que decían ser sus amigos salieron en contra de ella.

Ante esto, Carolina Cruz por fin reveló de dónde saca fuerza para afrontar todos los malos comentarios que le legan a diario en redes sociales. A través de sus historias, compartió una foto y un mensaje muy corto respondiendo la pregunta: “respiro y me pego a Dios. Al amor”, terminó por decir Carolina Cruz.

Lea también: “Quiero tomarme un respiro”: Frank Martínez reveló que estar ‘MasterChef’ ‘le rayó’ el cerebro

Sin duda, usuarios no dudaron en atacarla, sobre todo uno que otro que la acusó de que no se le podía decir nada por qué inmediatamente lo bloqueaba de Instagram o lo cerraba. Oros hasta pidieron por ella y para que Dios la iluminara, para que no dijera tanta imprudencia y hasta tener empatía con las demás personas.