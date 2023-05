Seguidores de ‘La Isla De Los Famosos’ elevan críticas por nuevo y extendido formato del programa

Siguen surgiendo nuevas críticas en ‘La Isla De Los Famosos’ luego de 70 días de su estreno y es que esta vez no solo están centradas en las narraciones que hace Tatán Mejía de las pruebas o en las largas conversaciones en las que las preguntas son las mismas, sino por repetir escenas vistas y dejar capítulos inconclusos.

Puede leer: “Creían que me iba a ir”: Eleider Álvarez explotó en ‘La Isla De Los Famosos’

Desde hace varios capítulos a la actualidad los seguidores del programa han visto con malos ojos la situación, ya que consideran que es mucho el tiempo empleado en rellenos que no llevan a nada, o al menos así lo dejan ver en los comentarios de cada capítulo.

La tendencia se intensificó en el capítulo entero dedicado al concejo tribal en el que salió la actriz Catalina Londoño en el que la entrevista del presentador a los participantes superó la mitad del capítulo y que encima de eso agregaron una extensa referencia de ‘La Isla De Los Famosos’ del año 2007 en el que Tatán Mejía y Juan del Mar formaron parte. En dicho capitulo extendieron las imágenes por varios minutos lo que generó reacciones negativas en los televidentes.

“Que pereza tener que verlos hablar y hablar y encima meten imágenes de capítulos pasados para rellenar… menos mal aquí se puede adelantar” y “El capítulo que menos me ha gustado y no me pierdo uno, pero puro estar recordando que manera de rellenar espacio”.

La tendencia siguió en los capítulos continuos en el que incluso sonó completa la canción oficial del programa con imágenes de los concursantes despertándose al otro día e incluso la referencia visual de cosas que han recordado los actuales miembros de Gaia.

Puede leer: Catalina Londoño y la fuerte confesión que hizo tras salir de ‘La Isla De Los Famosos’

“No me gusta que más de la mitad del capítulo es recordando cosas que vimos hace pocos días😡. Así nunca se va acabar🤦🏼‍♀️”, “Qué pereza! ¡Si no es Tatan hablando medio capitulo! ¡Es repitiendo la temporada completa! 😂 😂 😂” y “No tiene sentido que toque esperar 4 días para ver un capítulo y que no sean capaces de dejar la prueba completa. RCN va de mal en peor”.