“Se van a quedar con el dinero”: Margarita Ortega se quejó de famosa aerolínea por constantes problemas en sus vuelos

Margarita Ortega es una recordada actriz y presentadora quien se dio a conocer en algunas producciones, tales como: ‘La quiero a morir’, ‘Rosario tijeras’, ‘Amo de casa’, entre otras producciones. En los últimos años, se le ha visto como presentadora en el noticiero CM&. Sin dejar de lado, que ha estado enfocada en llegar a otro tipo de público, esta vez, a través de redes sociales, en donde deja ver su gusto por la lectura e invita a quienes desean incursionar en este mundo.

Sin embargo, hace pocas horas sorprendió a sus fans ante la molestia que le ha ocasionado la reconocida aerolínea Avianca. La actriz inició su relato indicando que no entiende los motivos por los que insiste en comprar tiquetes con Avianca: “Ayer compré un tiquete y dicen que no puedo cancelar”. Seguidamente, la actriz aseguró que de acuerdo con #edestinos y Avianca, ella no podía cancelar su vuelo y por ende, no tendría ningún tipo de reembolso.

Ante la inesperada situación Margarita agregó: “¿Para qué seguir comprando?”. Asimismo, destacó que esta no es la primera vez en que esta situación se presenta, pues se trata de la tercera ocasión, dejando claro, que no vale la pena seguir insistiendo en algo que parece no tener ningún tipo de solución de la mejor manera posible. La presentadora finalizó sus declaraciones agregando: “Parece que se van a quedar con el dinero del tiquete”.

Lo cierto que en medio de la molestia y tristeza por lo ocurrido, Margarita decidió utilizar sus redes sociales con el fin de poder desahogarse, encontrando apoyo a en sus fans, quienes también no solo apoyaron sus declaraciones, sino que también, aprovecharon para contar una que otra experiencia que les ha ocurrido con la misma aerolínea.

Por lo pronto, Ortega no se ha referido más al tema, dejando en vilo a muchos sobre la posible solución que le dio Avianca luego de hace visible su molestia a través de redes sociales.