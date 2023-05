La depresión de Andy Rivera le dejó un problema que terminó en una operación

Andy Rivera le mostró a sus seguidores una de las secuelas que desarrolló producto de la depresión por la que ha estado atravesando durante los últimos meses, revelando algunos detalles en el proceso, desde cómo va su recuperación y la manera en que terminó en el hospital debido a este cuadro depresivo.

Desde principios de este año, el cantante ha estado abordando el tema de la depresión con mucha seriedad y frecuencia, no solo comentando un poco sobre lo que ha estado atravesando, sino también brindando algunos tips para las personas que se encuentren en esta situación o que deseen ayudar a alguien con el mismo problema que él.

Puede leer: “Tuvimos una discusión”: ‘La Liendra’ reveló por qué ya no pasa tanto tiempo con Andy Rivera

Y a propósito de esto, Andy Rivera decidió comentar una de las consecuencias de su estado al mostrar una radiografía en la que se veía que su hombro estaba lesionado.

Días más tarde, el joven rompió el silencio al contar un poco más de lo sucedido, indicado que esta lesión que sufrió fue una consecuencia indirecta de su depresión.

“A raíz de la depresión yo perdí mucha capacidad atlética, todo el día mantenía el cuerpo fatigado, contracturado. Pero la disciplina por entrenar siempre estaba ahí, entonces yo lo seguía intentando”, inició el intérprete.

“Pero en una de esas entrenando y también como con la mente rondando, cuando ya no se quiere callar, desconecté mi mente de mi cuerpo y el brazo izquierdo se me fue totalmente hacia atrás con una barra que yo estaba trabajando y se me dislocó por completo, se me salió de lugar”, dijo con pesar.

Lea también: Andy Rivera le promete premios a sus seguidores por participar en esta tendencia de TikTok

Este accidente hizo que Andy Rivera tuviera que salir de emergencia a un hospital, y afortunadamente lograron solucionar el problema.

Sin embargo, el colombiano confesó que solo fue temporal, ya que después de haber puesto a prueba su hombro volvió a presentar molestias en esa zona. A raíz de esto tuvo que realizarse algunos exámenes y placas, lo que arrojó que el asunto era más grave de lo que parecía.

Dadas las nuevas perspectivas, Andy debió someterse a una operación para evitar que su hombro “se saliera de lugar”, indicando que con este procedimiento y su respectivo reposo todo debería marchar de mejor manera.