“Él dijo nadie se dio cuenta” echaron al agua a Juan Diego Vanegas y lo dejaron en evidencia frente a las cámaras

Aunque Juan Diego no es el presentador principal, ya que su papel principal es del ser el chef y preparar las recetas para los invitados y darles consejos a los televidentes, para que logren copiar los platos que propone en el programa. Con el paso de los meses ha logrado ganar más pantalla. Eso en parte, luego de haber participado en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, programa que fue transmitido en el mes de diciembre.

Algo que para nadie es un secreto, es la buena apariencia física del chef, lo que lo hace llamativo para quienes ven el programa en sus casas y visitan el set. Algo que ahora es un plus en su carrera profesional, pero cuando era niño no era así, pues según ha declarado, cuando niño era muy tímido y además le hacían bullying en el colegio, algo que sin duda dio un vuelco con el paso de los años.

En el programa del 21 de abril Vanegas fue protagonista de un hecho muy curioso, como invitado estuvo Suso ‘el paspi’, quien con su particular forma de ser los hizo reír mucho, porque le decía a Juan que estaba muy hermoso y lindo, mientras explicaba la receta para preparar barras de chocolate rellenas.

La receta no era muy fácil de entender, ya que requería medidas exactas, Juan explicaba una y otra vez con fluidez viendo a la cámara, pero sus compañeros y el invitado se perdían tratando de recordar los números de cada porción. Cuando de un momento a otro alguien le dijo a Suso “¿Qué está mirando ahí”, entonces el humorista señaló a la copia que tenía Vanegas cerca del fogón, por eso era que no se equivocaba al decirla, lo que hizo que le dijeran: “Él dijo nadie se dio cuenta”, haciendo referencia a que estaba haciendo la popular copialina. Entonces Vanegas se destapó y mostró los apuntes que tenía para no perderse.

Juan Diego Vanegas Suso el paspi