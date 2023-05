Elizabeth Loaiza confesó que su esposo le hizo bullying por el estado de sus glúteos

Elizabeth Loaiza le contó una anécdota a sus seguidores en relación a su estado antes de la reciente operación a la que se sometió, revelando que su esposo llegó a burlarse de ella en varias oportunidades por el aspecto de sus glúteos, haciendo chistes al respecto.

La modelo tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para eliminar los biopolímeros que se había inyectado en sus glúteos a propósito de algunas complicaciones médicas, mostrando cómo quedaron después de esto en una emotiva publicación de Instagram en donde reveló sin complejos su nuevo aspecto y algunas cicatrices.

Puede leer: Elizabeth Loaiza permitió que ‘Lo Sé Todo’ grabara su cirugía de glúteos

Sin embargo, recientemente volvió a pasar por el quirófano para una cirugía reconstructiva, dándole una nueva forma a sus nalgas, mostrando su felicidad por el proceso en las redes sociales.

Pero a través de un par de recientes historias, Elizabeth Loaiza comentó que antes de esta intervención recibió comentarios burlones de su esposo, Juan Pablo Benavides, revelando algunas de las frases que él usaba para describirla haciendo referencia a su aspecto.

“Ustedes vieran cómo me cogía de recocha. Me ponía la mano en la espalda, la bajaba y dizque: ‘Uy, le llega el cul* hasta los tobillos’”, dijo la colombiana mientras se reía de la situación.

Lea también: Elizabeth Loaiza reveló los detalles de su cirugía de reconstrucción por biopolímeros

Seguidamente comentó que él solo lo hacía para fastidiarla a modo de broma, dando a conocer que ahora es ella quien lo fastidia por tener unos kilos de más.

También aprovechó para hacerle llegar a sus seguidoras una reflexión sobre el autoestima, indicando que todas deben quererse sin importar las condiciones.

“Uno tiene que quererse en todos sus estados y en todas sus etapas. Imagínense uno pariendo, teniendo un bebé y querer estar súper flaca. Yo me disfruté mi embarazo, me disfruté mis post parto aunque a uno le da depresión, uno se mira al espejo y es como: ‘ush, esta no la quiero’”, concluyó Elizabeth Loaiza.