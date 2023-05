Catalina Gómez mostró los talentos “ocultos” de sus hijos y dejó sorprendido a más de uno

Catalina Gómez es una presentadora quien se ha dado a conocer desde hace varios años en ‘Día a Día’, siendo una de las caras más recordadas durante el matutino. Si bien, durante algún tiempo estuvo llevando a cabo su rol como modelo, debido a su deseo de estar con sus dos hijos, Emilia y Cristóbal tomó la decisión de seguir en mencionado rol, en el cual tiene la oportunidad de compartir la mayor parte del día con ellos.

La paisa no suele ser muy activa en sus redes sociales, sin embargo, en los últimos meses ha buscado compartir mayores detalles de su vida. En especial, cuando se trata de sus dos hijos y también de algunos de sus viajes con su pareja, Juan Esteban Sampedro con quien lleva casi 15 años de relación, según ella, más enamorados y felices que nunca.

Aunque han sido pocas sus publicaciones, varios de sus fans han podido percibir que tanto Gómez como Sampedro no escatiman en gastos cuando se trata de que sus hijos no solo disfruten sino que también, den rienda suelta a cada una de sus capacidades, las cuales han dejado sorprendido a más de uno. Si bien, los dos menores no superan los 15 años desde ya tendrían definidos aquellos roles en los que buscarían adentrarse en algunos años.

Por su parte, Emilia la mayor de la familia, quien tendría entre 12 y 13 años desde muy corta edad tuvo un gran acercamiento a la cocina y por supuesto, contó con el apoyo de su mamá quien la acompaña en cada una de las recetas que busca realizar e incluso la menor contaría con su propio canal en el cual busca mostrar el paso a paso de estas. Sin embargo, desde hace algún tiempo la menor no se deja ver en las redes sociales de Catalina.

Por otro lado, Cristóbal quien es el menor de la familia y quien suele ser muy cercano con la familia de la colega y amiga de su mamá Carolina Soto deja ver que uno de sus gusto, por supuesto, resulta ser el fútbol, en donde Gómez hasta busca jugar con él en repetidas ocasiones mientras que están en su casa o fuera de la ciudad en su lugar vacacional.

Asimismo, la presentadora dejó que ver que este no es el único talento que tiene su hijo, pues hace pocas horas mostró que la pintura también es uno de sus pasiones, pintando una serie de cuadros en los que se llevó varios halagos por parte de los seguidores de su mamá.