“No me gusta la gente hipócrita”: Eleider Álvarez estalló tras jugada maestra en ‘La Isla De Los Famosos’

La inesperada jugada maestra de Eleider Álvarez en ‘La Isla De Los Famosos’ la hacer creer que solo había comprado un coco y que perdió su dinero en la subasta marcó un antes y un después en el programa consiguiendo una hazaña que hasta ahora solo había hecho Tania Valencia antes de ser eliminada.

Antes del concejo tribal el boxeador buscó hacer alianzas para saber quién estaría de su lado, por lo que instó a Juan del Mar a votar por Juan Palau, pero fue un voto del que nunca tuvo seguridad, y que le ayudaría a dar otra expectativa en el programa y no recaer sobre él toda la culpa.

Tuvo la oportunidad de derrumbar el denominado “Pactos Las Vegas” conformado por El Mago, Juan Palau y el actor Aco Pérez, pero decidió sacar a Catalina Londoño en un concejo tribal en el que solo él tenía el poder por primera vez ante El Mago.

Tras la salida de Catalina Londoño que sigue pareciendo injusta para los seguidores de ‘La Isla De Los Famosos’, debido a que era la única mujer en pie y lo tenía todo para ganar el programa, los participantes restantes llegaron a la playa Gaia y los enfrentamientos y el silencio reinó. El roce se dio cuando Juan del Mar se le quiso acercar a Eleider Álvarez y este le dijo que ni le hablara.

“Yo soy rencoroso y él sabe que yo se lo dije. Y quisiera cambiar eso, pero es mi naturalidad, ese soy yo, ese es el Eleider Álvarez, ni por hoy ni por el resto de juego que queda que me hable, porque no quiero salir de pelea con nadie, mejor dicho, no le quiero dar trompadas a nadie, yo detesto la gente hipócrita. Usted como es en un juego es en la vida real”

— Eleider Álvarez