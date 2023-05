“Dejen de hacer complot contra mi”: El Mago preocupado por traiciones en su contra en ‘La Isla De Los Famosos’

Después de conocerse quién era el ganador del collar de inmunidad en ‘La Isla De Los Famosos’ los actores Aco Pérez, Catalina Londoño, Juan Palau y El Mago sostuvieron una larga discusión ante los “intentos” de ser separados en su plan.

Indicó que para él la estrategia ha evolucionado mucho, y ha cambiado como siete veces en su cabeza, por lo que se siente más que cansado porque siente que ya lo consumió, por lo que ya no quiere jugar más estrategias, contar votos, saber qué ventajas tienen los otros, por lo que prefiere la tranquilidad.

“Siento que ya me pasó, me hizo dudar de gente que nunca había dudado, entonces como que ya quiero descansar un poco, regresar al pacto Amazonas y llegar los cuatro juntos hasta el último momento y allá mirar qué pasa, pero lo hablamos con Amazonas, y dijimos a qué estamos jugando, si somos cuatro porqués no seguimos y dejen de hacer complot contra mí”

— El Mago