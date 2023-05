“Lamentablemente ella no sirve”: Crecen las críticas a Sara por su desempeño en ‘Desafío The Box’

A favor y en contra, así se encuentran los cientos de comentarios en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ luego de un capitulo revelador en el que Sara es la protagonista tras ser encarada por su equipo Beta luego de un pésimo desempeño en una prueba que los llevó a perder.

Es de recordar que el capitán Ricky le cuestionó y con él se sumó Juli quien le interrogó sobre los motivos que la llevaron a inscribirse en el programa, y la respuesta que Sara dio no fue del agrado.

“Sara en ti no vemos actitud, como que pierdes y te gusta. No te vemos cara de estresada, no te vemos cara de querer sacarla toda en la pista”, le increpó Ricky

Y es que, ante la continua recriminación, en la que le indicaron que entonces no entienden cómo llegó a la casa Beta, tras la intensa prueba del capítulo uno, en la que la que tenían que correr kilómetros hasta la zona más alta de la Ciudad de Las Cajas y la participante se alteró.

“Así funciono yo. Yo doy lo mejor que tengo. Soy lenta, no me da. Qué Colombia me vea así, estoy pensando cómo mejorar la agilidad, pero no se puede, tengo que pensar una decisión para comentarla con el equipo… irme”, dijo Sara.

Las reacciones en redes sociales

Quienes han estado al pendiente del programa desde el primer día de esta edición no dejaron pasar por alto el cuestionamiento y la respuesta, pues destacan que ella perfectamente le pudo haber cedido la oportunidad a otra persona que sí genere victorias grupales, mientras que otros piden respeto a la participante.

“Bueno lamentablemente ella no sirve para un desafío, se pasa de verdad, debería ya darle chance a otra participante que si quiera y pueda estar en competencia”, “Creo que si estuviera en otro equipo la motivarían, pero en Beta lo que hacen es criticarla 😱 😱 😱 😱”, “Total machismo, a Escudero, JP, Mateus y etc...que no sirve mucho, no les dicen nada...y hay Sara para rato...”, destacan entre las reacciones.