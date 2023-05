“Solo espero volver”: Juan Duque será operado de emergencia por esta razón

Juan Duque encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar un video en el que confesó con mucha aflicción que debía regresar al hospital con carácter de urgencia debido a una complicación que se presentó a propósito de una intervención a la que se sometió recientemente.

El cantante estuvo internado en el hospital hace pocas semanas luego de sufrir una lesión durante un partido de fútbol en el que casualmente también se encontraba Maluma, presentando una complicación en una de sus rodillas.

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que el joven tuviera que ser operado de su rodilla, comentando a través de sus redes sociales cómo fue el proceso y todas las atenciones que recibió en el centro médico de parte de los profesionales.

Pero tal parece que no quedó del todo recuperado, ya que anunció que deberá volverse a operar con urgencia debido a que desarrolló una nueva complicación.

“Salimos de una para meternos en otra. Les cuento que hoy me operan de urgencia por una posible infección en una de las heridas. Una infección que Dios quiera no esté muy adentro de la rodilla y bueno, eso me tiene un poquito triste”, dijo con cara de preocupación Juan Duque.

Finalmente, el cantante se mostró un poco optimista por su intervención, indicando que pondrá todo de su parte para poder regresar a los escenarios y así compartir nuevamente con sus seguidores.

“Vamos a darle con toda, todo va a estar bien. Solamente espero volver otra vez, tranquilito, sanito, a saltar con ustedes en una tarima a entregarles todo”, concluyó Juan Duque.

Cabe destacar que hace pocos días el joven fue visto a punto de salir al escenario usando un bastón para apoyarse, evidenciando que aún después de su primera operación seguía presentando algunas complicaciones para moverse normalmente.