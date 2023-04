“Usted no ha evolucionado”: la respuesta de Juan Duque tras ser cuestionado por su sexualidad

Juan Duque le demostró a sus seguidores que sabe muy bien quién es y cuáles son sus preferencias, ya que no dudó en responderle contundentemente a un internauta que cuestionó su sexualidad a través de una dinámica en Instagram. También aprovechó para contar un tierno detalle de su infancia que hasta el día de hoy mantiene presente.

Durante las últimas semanas, el cantante ha estado enfocado en dos detalles importantes en su vida: su carrera musical, presentando su más reciente tema y mostrando detalles de sus conciertos; y su nueva pareja, a quien ha estado presumiendo en las redes sociales con románticas dedicatorias y un par de discretas interacciones.

Pero también le ha dedicado tiempo a sus seguidores en las plataformas digitales, publicando escenas de su día a día, además de protagonizar dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram. Y fue en esta oportunidad que el joven recibió una interrogante que no fue de su agradoe.

Cuando un internauta le preguntó: “¿Por qué se pone flores en la oreja, usted es ma***a o qué?”, Juan Duque no se contuvo y decidió darle una contundente respuesta, cuestionando la manera en la que se expresa la persona detrás de la pantalla.

“Hermano, usted se quedó en homo sapiens. Usted no ha evolucionado a homo sapiens sapiens porque en pleno siglo XXI sigue refiriéndose con esos términos, eso es falta de respeto”, dijo el cantante con molestia. Seguidamente procedió a responder la pregunta: “me pongo una flor en la oreja porque se ve chimba, me gusta, se ve estético, una chimba y me gusta”.

Finalmente comentó que el detalle de la flor detrás de la oreja no es algo original, sino que se remonta a su infancia, recordando que su abuelo solía ponerle a sus nietos este detalle como símbolo de cariño, confesando que en ningún momento sintió que eso dañaba su masculinidad.

“Mi abuelito en el campo nos ponía a todos los nietos flores en la oreja y después nosotros íbamos y chimbeábamos por todo el monte y eso no nos hacía dudar de nuestra masculinidad, eso no nos hacía dudar de lo varoncitos que somos, como usted, por ejemplo, con su masculinidad frágil”, concluyó Juan Duque.