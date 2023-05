Aco Pérez “ofendido” por la desconfianza de sus aliados en ‘La Isla De Los Famosos’

El Mago, Aco Pérez y Juan Palau tuvieron de invitada a la actriz Catalina Londoño en una de sus conspiradores conversaciones en ‘La Isla De Los Famosos’ y en medio de las confesiones, se dieron muchas confusiones.

Puede leer: “Que soy lo peor y un asco”: El Mago responde a los ataques por su actitud en ‘La Isla De Los Famosos’

Y es que Aco Pérez no vio con buenos ojos una serie de cuestionamientos sobra las decisiones próximas de ese grupo para accionar los votos en el siguiente concejo tribal. Catalina Londoño indicó que no la han parado de bombardearla para conseguir que ella emita su voto en contra de El Mago.

“Yo entiendo que esto es un juego, y que no es la vida como tal y que a alguien competitivo eso le pica, pero por eso mismo, como es un juego yo estoy jugando a mi manera. Ese es mi juego, y los que están jugando de otra manera eso les puede costar caro” dijo Catalina Londoño.

De inmediato reiteraron delante de Catalina Londoño todo lo referente al falso ídolo de inmunidad, que ella al igual que los demás — el boxeador Eleider Álvarez y el actor Juan del Mar — creen que es real.

“Me sorprende esta conversa y pudiera decir muchas más cosas. Me extraña que pongas en dudas mis posiciones, me trastoca muchísimo”

La confusión se hizo más intensa en medio de las habladurías de los cuatro, los cuales indicaron que siguen siendo mayoría en comparación con el resto de la tribu, pues la sumatoria de ellos serían tres votos, mientras que en su grupo hay cinco.

“Es que me está como cayendo un agua sucia a mí, de mala información hacia El Mago que no me gusta. Catu ayer me dijo ayer, vamos los dos hasta la final. Por eso estamos diciendo las cosas”

— Aco Pérez