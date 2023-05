Critican a Yina Calderón por afirmar que ‘La Jesuu’ es drogadicta y que está “llevada”

Yina Calderón y ‘La Jesuu’ son dos de las influenciadoras más conocidas en redes sociales, ambas han sido el centro de atención en varias oportunidades debido a las polémicas y los escándalos que protagonizan. Sin embargo, pese a que tienen amigos en común entre ellas la relación es bastante tensa.

Al parecer, el disgusto entre las creadoras de contenido tendría que ver con las constantes opiniones que Yina Calderón acostumbra a hacer de los famosos, principalmente por los procedimientos estéticos que se practican. ‘La Jessu’ por su parte ha sido el centro de atención y criticas por su drástica transformación por la que logró perder varios kilos.

Sin embargo, uno de los procedimientos que la caleña se hizo y por el que recibió cientos de comentarios, tuvo que ver con el que se realizó en los labios, mismo que fue criticado por la misma Yina Calderón.

Yina Calderón ofreció disculpas a la ‘La Jesuu’

Por medio de un video que Yina Calderón compartió en redes sociales, la influenciadora contó que estando en la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes a la que asistieron varios influenciadores y famosos colombianos.

Entre los invitados estaba ‘La Jesuu’ y Yina Calderón por lo que el evento sirvió para que las dos influenciadoras pudieran hablar. La huilense contó a través de sus historias que intentó remediar las cosas con su colega, pero que se negó.

“Me le acerqué a la Jesuu a pedirle una disculpa pues por si algún día de pronto la traté mal o la hice sentir mal, pues yo también soy un ser humano que cuando me equivoco pido disculpas, me cuesta, pero pido disculpas. Pero no, ella no aceptó mis disculpas, dijo que negativo, n-o. Además, que ella estaba, no, yo digo que ella estaba como llevada (…) ella estaba en su mundo, entonces creo que no captaba muy bien lo que yo le decía, pero bueno, no importa, lo que pasó”, dijo Yina Calderón.

Pero, pese a que las cosas no pudieron arreglarse, la DJ de guaracha contó que no le había importado y la había pasado increíble en el cumpleaños.

Como era de esperarse los fanáticos no tardaron en comentar y es que el disgusto entre las influenciadoras ha desencadenado todo tipo de opiniones entre quieres respaldan a Yina y entre quienes van del lado de ‘La Jesuu’. Pero en este caso la mayoría se refirió a los comentarios de la DJ sobre el estado en el que se encontraba ‘La Jesuu’ y que aparentemente estaría bajo el efecto de las drogas.

Este comentario causó que el enojo de varios de los seguidores que no dudaron en criticar: “Como no acepto mis disculpas, vamos a decir que estaba drogada, el chiste se cuenta solo”, “Que necesidad de decir que ella no estaba bien”, “pa que le pidió disculpas si vino a sapearla otra vez”, fueron algunos de los comentarios más destacados.