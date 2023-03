Dani Duke responde a críticas sobre su cuerpo y dice lucir como una de las Kardashian

La creadora de contenido y empresaria Dani Duke por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram respondió a una de las interrogantes que le hizo uno de los miembros de su comunidad digital.

Puede leer: ‘La Liendra’ dice que Dani Duke es una de las mujeres “más top de Colombia”

Como era de esperarse, debido a lo recurrente, las opiniones recayeron sobre su cuerpo en el que le pedían considerar subir un poco más de peso, pues según el seguidor así se luciría más espectacular. “¿No crees que deberías engordar un poquito? Te verías mejor”.

Ante esto la maquilladora no se quedó callada y con su característica diplomacia para responder a las críticas emitió las palabras para argumentar no solo su peso, sino su apariencia, ya que considera que vive su mejor momento.

“Eh no, engordar, engordar no. Definir músculos y aumentar un poquito más de masa muscular en las piernas, pero poquito, ni siquiera, me gustan las piernas como tan gruesas. De hecho, yo siento que estoy como en el lugar que más me ha gustado de toda mi vida de mi cuerpo, o sea, yo siempre quería estar como estoy”, indicó en primera instancia Dani Duke.

Pero su respuesta no se quedó allí, pues la también pareja de ‘La Liendra’, enumeró cada una de las bondades de su peso, al punto de decir que está en la misma línea de dos de las más reconocidas modelos del espectáculo como lo son la imponente Kyle Jenner y la enigmática Bella Hadid.

“Me gusta estar flaquita, definida, siento que me hace ver como más elegante, no sé es como el estilo que a mí me gusta el cuerpo de las mujeres, como tipo Kylie Jenner, Bella Hadid, my name is Bella Hadid”, finalizó Dani Duke.