Hollywood en crisis: 11 mil guionistas se van a huelga afectando a los programas como Jimmy Fallon

Uno de los formatos más exitosos de la televisión en Estados Unidos son los conocidos como Talk Show, a los que principalmente acuden las estrellas del cine, la música y la farándula. Sin embargo, este tipo de formatos requieren del trabajo de guionistas quienes elaboran los libretos para cada episodio.

No obstante, pese al indiscutible éxito de programas mundialmente conocidos como Saturday Night Live, Late with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon; estarían enfrentando una grave crisis a raíz de la huelga de guionistas decretada desde el 1 de mayo.

The Hollywood Reporter informó que programas como Saturday Night Live, el cual ha estado en la televisión desde 1975, comenzará a hacer retransmisiones de capítulos anteriores a partir del 6 de mayo, según el anuncio hecho por el canal NBC. Fue justo en este programa que Karol G habría salido hace poco, utilizando una camisa en la que mostraba su desacuerdo con el Photoshop.

¿A qué se debe esta crisis?

Para explicar el problema que enfrenta Hollywood en estos momentos, cabe recordar que no es la primera vez que los guionistas se van a huelga. En el 2007 los libretistas decretaron una huelga que duró cerca de 100 días y que causó perdidas por 2.000 millones de dólares.

En aquel entonces, que no existían las plataformas de streaming, producciones como Breaking Bad, Ugly Betty, The Office, entre otras, tuvieron que parar sus emisiones, las cuales llegaban a ser de 22 a 24 episodios.

Este año el panorama no pinta nada bien para las producciones, pues desde el 1 de mayo, cerca de 11 mil guionistas han anunciado su protesta y se sumaron a la primera huelga después de 15 años. Todo esto, a causa del fracaso de las conversaciones entre los libretistas y los estudios y plataformas de streaming donde se reclamaban por mejores condiciones de trabajo y remuneración.