“Es un frío, no tiene afectación emocional”: Federico Rivera se descargó contra un participante de ‘La Isla De Los Famosos’

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener al actor Federico Rivera como el décimo tercer participante en ser eliminada de la competencia, y es así como él se transformó en el décima octavo en decirle adiós a la isla Saona.

Puede leer: La jugarreta que hizo El Mago y Aco Pérez para engañar a todos en ‘La Isla De Los Famosos’ ¿Se saldrán con la suya?

Las apuestas de quién sería el famoso en salir iban dirigidas hacia él, pues era el acuerdo inicial de votación que constituyó El Mago al darle un beneficio a Catalina Londoño para despojarlo de su ídolo de inmunidad y dejarlo vulnerable ante la ola de votos.

Y horas más tarde de decirle adiós a la isla Saona, a su tribu, a sus alianzas, pactos y en especial a sus deseos de ser la ganadora del juego se presentó en el podcast ‘El Día Después De’ con el presentador del reality Tatán Mejía y el productor Juan Pablo Gaviria, quien esta vez estuvo ausente. Desde allí reveló algunas de las cosas que vivió dentro de la playa, y también lo que piensa después de su sorpresiva salida de la competencia.

“Nosotros veníamos felices, y justo el día que volvemos a ser mayoría el man me saca. Hay dos tipos de jugadores, los que nos llevamos por la emoción y El Mago. Ese man es frío, no tiene ningún tipo de afectación emocional por nadie”

View this post on Instagram

Confesó además que logró descubrir el plan que se fraguaba para sacarlo, pues el día que se llevó el conclave entre Aco Pérez, Juan Palau y El Mago, se hizo el dormido. A las horas le preguntó a cada uno por separado y cada uno contó cosas distintas cuando les cuestionó al respecto.

“Ellos pensaron que estaba dormido. Estaba despierto y no me veían. Yo los pillé. Lo hice fue que los aparte y me contaron dos versiones diferentes”

— Federico Rivera