“¿A quién le creo?”: Catalina Londoño teme por una traición en ‘La Isla De Los Famosos’

Desde el primer día de ‘La Isla De Los Famosos’ la actriz Catalina Londoño se hizo notar por su entrega a la sobrevivencia del programa y adecuarse al nivel de parecer la madre cuidadora de las demás mujeres con las que llegó a Amazonas.

Ella ha resaltado grandemente en las pruebas, pues su destreza y habilidades la convierten en una competidora con un gran potencial, que había pasado por desapercibida, pero ahora se enfrenta a dos grandes monstruos que son: el extinto pacto Espartos y el pacto Vegas.

En el reciente capítulo se sentó a hablar con El Mago, ya que esté le interrogó sobre lo que es el complot para sacarlo y que ella forma parte de él.

“¿A quién le creo?, ayer se fueron a reunir, es muy difícil en este punto, pero las dos veces que hemos tenido concejo las dos personas que se han salvado por mí son Aco y tú. Yo he sido leal y fiel a lo que hemos pactado hasta el momento, Aco estuvo a puno de irse y yo lo salvé. He sido lo que soy, pero no confío en nadie”

Agregó que no se siente bien ante las repetidas frases en las que le indican que ella será traicionada por El Mago, Aco y Juan Palau.

“Aco y El Mago están donde están porque yo no me volteé. Aco estuvo a punto de salir y yo lo salvé. Y a El Mago lo hubiera podido sacar, pero no me volteé”

— Catalina Londoño