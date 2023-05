Participante del ‘Desafío The Box’ reveló la verdadera y triste historia que hay detrás de su nombre

En una de las entregas uno de los miembros del equipo Gamma del ‘Desafío The Box’ abrió su corazón delante de los demás compañeros y reveló algunos de los detalles de su vida, como que estuvo a punto de morir debido a las drogas.

Se trata el acróbata callejero Mateus, quien se hizo viral en redes por sus videos haciendo Parkour, un deporte que consiste en saltar obstáculos en la ciudad, lo que se ha convertido prácticamente en un reflejo de su propia vida por lo que ha tenido que pasar.

Él nació en una familia humilde en la que su madre tuvo que hacer de papá y mamá. La pobreza lo obligó a salir a la calle a rebuscarse la vida y encontró en la gimnasia y el deporte una fuente de ingresos que varía de acuerdo a muchos factores, como lo son el clima, el ánimo de la gente y la duración de la luz roja de los semáforos.

Pero además de la dura vida que le toca vivir para sacar a su familia adelante se convirtió el hombre la casa y en una entrevista a ‘La Red’ confesó algunas de las tristezas que ha vivido, como lo fue la muerte de una de sus hermanas por un cáncer cerebral y que su padre le negó su apellido y lo abandonó porque lo que su madre Nancy salió al frente con él mientras trabajaba en el aseo.

“Estoy solo con mi mamá y mi hermana, porque papá ni idea, no sé dónde se metió ese cucho. No fue capaz de responder, incluso el nombre que me puse acá, Mateus, fue por el cucho pues, o sea como para honrarlo, como para que vea esto si es que lo está viendo, me puse el apellido suyo cucho. Quiero que el man sepa que lo necesité, pero llegué lejos sin él. El man tenía otra familia y nada no me quería dar el apellido, pero yo me lo puse acá”

— Mateus