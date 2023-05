Así fue el íntimo encuentro de Juli y Rapelo en El Cubo del ‘Desafío The Box’

Juli y Rapelo en El Cubo del Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

Los televidentes estuvieron más que a la expectativa de lo que serían más imágenes de ambos participantes luego de que Juli ganara una subasta tras duplicar la una cifra en la que pagó a Gabriela Tafur 6 millones 100 mil pesos por una bandeja de comida rápida y las llaves del lugar más privado de la Ciudad de Las Cajas del ‘Desafío The Box’.

La llegada de Juli y Rapelo se dio en medio de un brindis mientras estaban sumergidos dentro del jacuzzi en el que ambos participantes confesaron cómo la han pasado desde su separación tras la reorganización de equipos luego del duelo de capitanes en el que se consiguió la extinción de la casa Omega.

La velada entre ambos continuó en medio de coqueteos hasta llegar a la ducha que compartieron y más luego de venir de una prueba de tierra en la que terminaron llenos de lodo tras el irreversible triunfo de Gamma a último momento.

“La verdad sí te he extrañado mucho, solamente con mirarnos se sentía la energía bonita” dijo Juli mientras le confesaba a Rapelo que en la casa Beta duerme ahora con Byron, a quien Rapelo le hizo prometer que no la dejaría dormir con nadie más de ese equipo que no sea él.

Por su parte Rapelo bromeó con algunas cosas asegurándole que Valeria, quien ha manifestado varias veces el respeto que siente por su pareja, le acaricia la espalda algunas veces, por lo que los celos se hicieron sentir.

Es de recordar que desde el inicio del programa ambos participantes sintieron una conexión especial que los llevó a siempre compartir la cama a la hora de dormir y que desató todo tipo de rumores en la casa Alpha.

El pago de Juli por irse con Rapelo a El Cubo desató todo tipo de reacciones no solo en la Ciudad de Las Cajas, sino también en los seguidores del programa quienes vieron con malos que insistiera cuando la participante Cifuentes quería comprar el premio para enviarlo a Mai de Gamma por estar en playa baja y sin comida.