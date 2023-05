Hermana de Andrea Valdiri contó uno de los episodios más tristes de su vida

Shuján, la hermana de la reconocida bailarina y empresaria, Andrea Valdiri, contó al programa Lo sé todo, uno de los episodios más tristes de su vida, al no poder quedar embarazada de su pareja, el cantante Mr. Antony, con la lleva una estable relación desde hace años.

“Tengo una pareja desde hace cinco años y he tenido tres embarazos por pérdidas”, dijo.

Pero a la vez lamentó que “este fue un embarazo totalmente diferente porque fue embarazo en embrionado” y añadió que “la prueba de sangre te sale positivo, todo te sale positivo, pero no se forma el feto”, lamentó Shuján.

En medio de lágrimas contó que “en ese caso te hacen un pequeño legrado para eliminar esas partes que te quedan allí, para que no te pase algo más grave y te puedas infectar. No me gustaría volver a vivir eso, porque ya he tenido tres embarazos y tres pérdidas y es muy doloroso”.

La también cantante, contó que su tercera pérdida la vivió hace dos años. Ella mantuvo oculto este embarazo a la espera que todo saliera en orden. “De repente una mañana, boté sangre. Me puse fría, se me bajó la presión”. Shuján quedó hospitalizada y al día siguiente que había tenido un embarazo en embrionado. “Yo me fui en llando enseguida, la verdad”, confesó.

Después Shuján contó que siendo más joven afirmaba que no quería tener hijos porque ella deseaba lograr una carrera, ser independiente, sin pareja y empoderada de ella misma. Además señaló que sus relaciones en el pasado “no fueron las mejores”.

Su decisión cambió tras enamorarse y conseguir una pareja con la quiere tener un hogar. “Yo ahora sí quiero tener hijos y lo voy a seguir intentando”.

La pareja de Shuján también habló en entrevista y dijo que él se había enfermado antes de la pérdida del embarazo como si hubiera presentido lo que iba a pasar “con fiebre y dolores en el cuerpo”, dijo.

Shuján, de igual forma, se quejó por cómo amigos y familiares se dirigen a ella en un tema tan sensible. “Siempre me preguntan: ¿ajá y el bebé para cuándo? y yo digo: ¿por qué la gente es tan metida?”.

Pese a todo, Shuján y su pareja seguirán intentando formar una familia más grande. Por ahora siguen trabajando en sus proyectos musicales. Hace pocas semanas lanzaron este tema juntos dedicado a la champeta.