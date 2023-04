“Yo creía que todos éramos amigos”: Margarita Reyes no se guardó nada tras salir de ‘La Isla De Los Famosos’

La actriz Margarita Reyes, pese a su gran interés en quedarse en ‘La Isla De Los Famosos’, debió abandonar la competencia, esto tras una lesión grave que sufrió durante una de las pruebas.

La actriz debió ser llevada de emergencia a una clínica lejos de la isla Saona para así poder determinar qué tiene y cuál sería su futuro, pero el diagnostico apuntó a un trauma en la rodilla derecha y como consecuencia una lesión en el ligamento colateral mediano por lo que tenía que cumplir un reposo de 21 días que de inmediato la eliminó.

Al ser retirada por el equipo médico de ‘La Isla De Los Famosos’ creció la incertidumbre entre el resto de los participantes quienes en medio de más preguntas que respuestas se cuestionan qué pasará. La actriz no fue reemplazada, pero de inmediato pasó a formar parte del jurado que escogerá al ganador.

En una entrevista la actriz dijo que hubiera podido llegar muy lejos dentro de la competencia y que estaría dispuesta a regresar a un reality como ese, puesto que este la ha preparado para poder enfrentar un reto similar.

Sin embargo, así como contó su aprendizaje también dejó saber su postura al respecto de los participantes que quedaron a su salida de ‘La Isla De Los Famosos’

“Soy cero estratega, El Mago nos ha demostrado cómo es que se juega. Yo creo que mí me faltó esa malicia o entender esas cosas, porque yo creía que todos éramos amigos, y que todos estábamos muy bien y resulta que no, resulta que no era así”

— Margarita Reyes