Iván Lalinde contó por qué terminó su amistad con Agmeth Escaf por culpa de Caracol

Una reveladora entrevista entregó el presentador Iván Lalinde a Eva Rey. Uno de sus fragmentos más polémicos fue subido a Tik Tok. En el clip se ve cómo Lalinde cuenta de una forma airada y coloquial, cómo fue que terminó su amistad con el ahora representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf.

Eva le estaba presentando nombres de amigos suyos a Lalinde y no perdió la oportunidad para preguntarle: “¿Agmeth Escaf no te cae muy bien?”

A lo que Lanlinde respondió que “la verdad, lo quise mucho y fuimos muy buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y yo creo que a él se le olvidó. Él no sabe”, afirmó.

El canal Caracol y el conflicto laboral contra esta compañía, que salió a favor de Escaf fue una de las razones del distanciamiento en esta relación. Lalinde no está de acuerdo con la imagen que dejó Escarf de Caracol, porque él ha tenido otras experiencias laborales con el canal de televisión más visto por los colombianos.

“Cuando él comenzó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso. Y yo dije: “eso no se hace” porque además yo viví situaciones con Bernie, mi compañero locutor de ‘El precio es correcto”, que padecía una enfermedad terminal durísima y estuvo padeciendo meses en la clínica y Caracol todo el tiempo estuvo pendiente, le pagó su sueldo así no fuera empleado de nómina, porque sabían que la familia lo necesitaba y Agmeth salió a decir cosas que no eran ciertas y no me parece”, detalló.

También puede leer: Iván Lalinde se ‘enfureció’ por ataques a Carolina Cruz lanzados por “dizque amigas” ¿hipócritas?

Además, contó que Escaf lo habría acosado en redes. “Alguna vez empezó a trinar contra mí y a retuitear cosas contra mí y yo dije “¿ese es el amigo?”, chao, no me parece honesto”.

También puede leer: ¿Igual que Carolina Cruz? Iván Lalinde reveló la ‘millonadita’ que factura con sus mascotas gracias a sus redes

Por lo tanto, cuando Lalinde se ha encontrado con Escaf, en otras ocasiones, no se dirigen ni la palabra. “Algún día me lo encontré, en una sala de espera, y yo no lo saludé, yo le dije: ¿cómo le va? Y seguí y él dijo “ay es que Iván no me habla”. No, next”, concluyó el presentador.