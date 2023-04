De “brincona” no bajan a Juli por lo que hizo en ‘Desafío The Box’

Desafío The Box: De "brincona" no bajan a Juli por lo que hizo Foto: Captura de YouTube

De nuevo Juli del ‘Desafío The Box’ encabeza una polémica luego del más reciente capitulo del programa, en el que esta vez no hizo uno de sus eróticos bailes, pero sí pagó una cuantiosa suma de dinero por una hamburguesa y por ‘El Cubo’ para irse con uno de los hombres.

La subasta encabezada nuevamente por Gabriela Tafur, al inicio de un nuevo ciclo, era una bandeja de comida rápida que contenía hamburguesa doble carne con queso, perro caliente con queso, dos donas de chocolates, crispetas y hasta papas fritas.

Una hamburguesa por 6 millones

El valor de la subasta inició con la suma de 1 millón 500 mil pesos y fue Cifuentes quien inició con la compra con un motivo bastante loable y no era otro que enviarlo a playa baja, específicamente a la participante Mai de Gamma quienes llevan dos días sin comer tras la falta que cometió Black antes de su salida.

Pero la cifra fue aumentando, y Juli duplicó la cifra por lo que terminó pagando 6 millones 100 mil pesos porque la bandeja de comida y las llaves para llevarse a Rapelo a ‘El Cubo’.

Al formalizarse la compra varios de los participantes de las tres casas manifestaron su descontento ante la insistencia de Juli que sesgó la posibilidad de que una participante pudiera comer y salieron a relucir “las ganas” de verse que se tienen Juli y Rapelo.

“Juli va a llevar a Rapelo a El Cubo y tiene novio. Ellos dormían juntos” — Mai

Las reacciones en redes sociales

La comunidad digital seguidora del programa de inmediato comentó en la publicación del ‘Desafío The Box’ lo que le pareció la insistencia de la participante que ni siquiera comió la mitad de la comida, dejando gran parte sin tocar.

“Esa Juli es bien brincona no hay episodio que no ande moviendo ese c... y sacándole fiesta a todo aquel que le pase cerca. Que mal habla de ella haber dejado sin comida a Mai”, “Eso no se hace. Solo por gula porque dejo todo. Y le iban a dar la comida a esa chica que, si tiene hambre”, y “De verdad pasadita jummm calentona es lo que es, que pena por Dios”, son solo algunas de las reacciones que destacan.