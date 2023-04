El Mago reveló la única forma de sacarlo de ‘La Isla De Los Famosos’

No hay dudas que desde el día uno Camilo Pardo, El Mago, ha destacado en la mayoría de las pruebas de ‘La Isla De Los Famosos’ y también en la convivencia al tener siempre un chiste para cambiar cualquier situación negativa.

Pero poco a poco el concursante fue escalando al punto de hipnotizar prácticamente a todos y convertirse así en uno de los favoritos para llegar a la gran final, pero sus habilidades para los rompecabezas, serenidad para las pruebas e inteligencia para mover las fichas no lo son todo, pues una decisión puede cambiar el rumbo del programa.

Antes de la salida del actor Federico Rivera ya lo empezaban a ver como una ficha que como sea hay que derrumbar, pero el temor de Catalina Londoño —quien tenía todo para poderlo sacar de ‘La Isla De Los Famosos’— le jugó en contra y el también comediante por ende sobrevive a otro ciclo.

En el reciente capítulo se disputaron una prueba de bienestar que tenía seis estaciones y que al ganarla recibirían un día de spa desde la bella orilla de la isla Saona en la Republica Dominicana.

De nuevo El Mago salió victorioso, y escogió a Aco Pérez para compartir el premio. Momentos antes de partir, le confesó al actor lo único que pudiera suceder para ser eliminado de la competencia.

“Pero igual no creo, si no me lo gano para que me saquen tendrían que ponerse de acuerdo Juan del Mar, Eleider, y Catu. Puede que alguien esté haciendo un complot hacia mí”

— El Mago