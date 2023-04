Iván Lalinde hizo sentir mal a ‘Black’ de ‘El Desafío The Box’ y él solo pudo agachar su cabeza

‘El Desafío The Box’ es una de las competencias que más pone a prueba la capacidad humana en todos los sentidos de la palabra, pues no solamente es una competencia a nivel físico, sino que la convivencia, la falta de comida, el aguantar frío, entre otras condiciones, también pone a prueba la capacidad mental. Sin embargo, ‘Black’ no pudo sobrellevar esta parte de la competencia y renunció dejando a su equipo solo.

La decisión de cada participante tiene repercusiones en todo el equipo, pero eso no lo pensó, por eso, luego de que sus compañeros rebosaran su copa con la última gota, ‘Black’ decidió irse de la competencia sin pensar en más, pues la convivencia le jugó una mala pasada, luego de durar años y años viviendo solo.

Iván Lalinde hizo sentir mal a ‘Black’ en ‘Día a Día’

Sin embargo, ‘Flaca’, quien se había hecho amiga de él en ‘El Desafío The Box’, no reparó en mandarle un claro mensaje a ‘Black’, en donde le dijo que no tenía nada como persona que ofrecer, pues no era justo que por una equivocación de él todos tuvieran que pagar y tras del hecho, los hubiera dejado solos.

En medio de eso, Iván Lalinde, quien tocó el tema en pleno programa en vivo de ‘Día a Día’, hizo sentir mal a ‘Black’, quien solo se limitó a bajar la cabeza mientras el presentador le recordaba la equivocación que cometió en la competencia, mientras recordaba las palabras de ‘Flaca’

Sin duda, fue un momento incómodo para todos, pues incluso Carolina Cruz trató de salvar a ‘Black’ diciendo que él no sabía que con su salida iba a perjudicar tanto al equipo, pues si lo hubiera sabido, seguramente hubiera tomado otras decisiones.