Las quimioterapias eran solo el inicio: Diego Guauque cuenta que le espera

Diego Guauque es uno de los periodistas más reconocidos por su trabajo en Caracol y eso le ha llevado a ganarse el amor de muchos televidentes que andan pendientes de él, sobre todo en este momento tan difícil en el que está enfrentando un duro cáncer. Por medio de sus redes sociales mostró lo que sigue luego de haber dado un gran paso en su proceso.

La noticia de su cáncer la reveló por medio de sus redes sociales, y por supuesto muchos de sus seguidores estuvieron muy tristes por saberlo, sobre todo porque una de las cosas que caracteriza a Diego Guauque era su capacidad por defender sus ideales, lo injustos y enfrentar a las personas que no estaban haciendo lo correcto.

Sin embargo, Diego Guauque ha enfrentado la situación lo mejor posible, pues no ha dejado que se le borre su sonrisa del rostro. Por eso mismo, ha mostrado el paso a paso de todos los procesos que ha realizado y sorprendió con el último, pues era de gran importancia.

Diego Guauque reveló que está listo para su siguiente quimioterapia

Según la información que reveló, no podía seguir con las quimioterapias porque tenía las plaquetas muy bajitas, es decir, la debía tener en 150 mil y las tenía en 49 mil, por eso, tuvo que someterse a una transfusión que afortunadamente salió exitosa.

En medio de sus historia de Instagram, Diego Guauque comentó cómo iba su proceso y el paso a seguir:

“Me fue bastante bien, conclusión, me van a practicar la cuarta quimioterapia, tenía que tener las plaquetas altas para que me la pudieran practicar y como el resultado fue positivo, entonces en este momento estoy yendo a que me practiquen una nuevo quimio”, terminó por decir Diego Guauque.

Sin duda, muchos seguidores estuvieron muy felices de que el periodista pueda seguir con su proceso de salud.