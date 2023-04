Andy Rivera reveló la lección más ruda que aprendió durante su depresión

Andy Rivera mostró una faceta bastante vulnerable al hablar un poco sobre el cuadro depresivo que atravesó, revelándole a sus seguidores que si bien representó una etapa bastante dura, también aprendió una valiosa pero dura lección que ahora más que nunca toma en cuenta y la aplica a diario.

El cantante ha hablado de este proceso en diferentes oportunidades a través de sus historias de Instagram, dejando ver un poco del momento que vivió, el que se sentía abatido, sin ganas de generar nuevo contenido musical y en el que incluso se alejó de las redes sociales durante una buena temporada.

Y si bien el joven no ha confirmado que ha superado del todo este cuadro, sí dejó saber que ha estado en proceso de superación, al punto de que ha vuelto a disfrutar de varios momentos de su vida que hasta hace poco le parecían monótonos.

Pero este proceso no solo le dejó recuerdos amargos, sino también experiencias positivas como la dura lección que aprendió a propósito de estos momentos comprometedores, revelando que ahora más que nunca valora a las personas, en especial aquellas que estuvieron a su lado en estas complicadas circunstancias.

“Lo más valioso es aprender a valorar a las personas que tengo a mi lado. Cuando me vi vacío, sin nada que dar, se quedaron personas conmigo y me dieron de lo que tenían. Pero me di cuenta de todas las que se fueron cuando yo no tenía nada que dar y comprendí cuál era el amor verdadero y cuál era el amor por negocio”, dijo Andy Rivera mientras derramaba un par de lágrimas.

Seguidamente invitó a sus seguidores a tomar ejemplo de su aprendizaje, instándolos a valorar a las personas que son realmente importantes y a tomarlas en cuenta como se merecen.

“Cuida a esas personas que te dedican su tiempo, su amor, que se preocupan cuando te ven mal, esa gente la que se merece tu tiempo, todo”, dijo Andy Rivera en un tono muy emotivo.

Finalmente, desglosó varios tips para que sus fanáticos pudieran conocer algunas formas en las que podían ayudar a las personas que estaban pasando por una situación similar a la que él vivió, destacando que uno de los aspectos principales en este proceso es evitar que el afectado se sienta juzgado.