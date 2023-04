Siempre a su lado: el “refuerzo” de Alejandra Rodríguez para su esposo Diego Guauque

La vida para el periodista, Diego Guauque, conocido por sus reportajes en el programa Séptimo Día de Noticias Caracol, cambió de la noche a la mañana. El 24 de enero de este año, tras llegar de un viaje en Argentina, notó un fuerte dolor abdominal que tuvo que consultar de manera inmediata por médicos. Sin embargo, tras varios exámenes, las noticias no fueron buenas: le diagnosticaron un sarcoma o un tumor maligno que se alojó en su estómago.

Desde esa fecha y hasta el momento, ha pasado por varias intervenciones quirúrgicas y tratamiento de quimioterapia para contrarrestar el cáncer. Asimismo, frente a los síntomas consecuentes, recientemente Guauque tuvo que recibir una transfusión de plaquetas, pues estaban bajas, 49mil, cuando lo normal es cerca de 150mil.

Como usualmente, el reportero contó a través de sus redes sociales -donde ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores- las conclusiones de esta intervención que afortunadamente terminó con éxito.

Te puede interesar: “Los exámenes me salieron bajitos”: Diego Guauque mostró duro procedimiento al que tuvo que someterse

“Me fue bastante bien, conclusión, me van a practicar la cuarta quimioterapia, tenía que tener las plaquetas altas para que me la pudieran practicar y como el resultado fue positivo, entonces en este momento estoy yendo a que me practiquen una nuevo quimio”.

El “refuerzo” con el que está agradecida Alejandra Rodríguez para el tratamiento de Diego Guaque

Durante este tratamiento, no pudo faltar la compañía inquebrantable de Alejandra Rodríguez, también periodista y esposa de Diego Guaque. Ella, en palabras del reportero, es “mi amada. Mi constante alegría”.

Por lo que en la más reciente transfusión que pasó, ella agradeció por el “refuerzo” que su pareja recibió. “Un refuerzo enviado por Diosito para acercarnos a nuestro milagro”, escribió junto a una fotografía compartida a través de historias de Instagram.

Diego Guauque recibió transfusión de plaquetas en medio de su tratamiento contra el cáncer. Historias Ig: Alejandra Rodríguez. 22 de abril de 2023

¿Qué es y cómo afecta el sarcoma?

El sarcoma es un tipo de cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa, son algunos de los tejidos que puede afectar, asegura la página del American Cáncer Society.

Además, puede alojarse en la cabeza, cuello, brazos, piernas, tronco o donde es más común, la cavidad abdominal (conocida como retroperitoneo). Lugar, donde precisamente fue diagnosticado el periodista.

Datos del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia señalan que el sarcoma de tejidos blandos afecta con mayor frecuencia a los hombres. Además, la edad mediana en la que se detecta es a los 59 años con “con una distribución bimodal de picos en la quinta y octava década de la vida”.

Asimismo, los síntomas de alarma son: - Protuberancia o masa que crece en alguna área del cuerpo.

-Fuerte dolor abdominal.

-Heces con sangre o vómitos.

-Heces fecales de color negro.