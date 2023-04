Cintia Cossio pudiera hacer su boda por todo lo alto ¿Lo hará vestida de blanco?

La creadora de contenido para adultos Cintia Cossio y su pareja Jhoan López son una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo colombiano, y muchos aseguran que esto se debe a la sobreprotección que ella ejerce sobre él.

Pero indistintamente de que sea así o no, los dos llevan 11 años juntos, y siete de ellos de casados y de cuya relación surgió su hijo Thiago, a quien muestran en algunas ocasiones en sus redes sociales, pues suelen ser muy reservados con su romance y vida familiar.

Ahora, a poco tiempo de cumplir un aniversario más ella ha salido a contestar una interrogante en la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram sobre lo que sería una futura boda con Jhoan López.

“Para lo que no lo saben Jhoan y yo, el otro mes con la ayuda de Dios cumplimos siete años de casados. Llevamos siete años de casados, no teníamos un peso ni nada, de hecho, no le dijimos a nadie que nos íbamos a casar, Jhoan se endeudó para los anillos que al par de meses se nos perdieron, trabajamos mucho y ahorramos mucho para pagar los derechos de notaria”.

Seguidamente al pie de la historia, la cual fue rescatada por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, se puede leer que ella por ahora tiene sentimientos encontrados con respecto a una boda. Pero que él, de quien aseguró que le da igual el tema, solo le aseguró que diga cuánto dinero se requiere para eso.

“Sí estoy antojada de una ceremonia, pero a la vez no. Vamos a ver cuándo tomo la decisión. Digo ‘tomo’ porque la ceremonia si le da casi que igual a Jhoan, y dice que lo que yo quiera, que solo le diga cuánto es”.