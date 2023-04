Tania, exparticipante de ‘Survivor’, habla de su relación con el Mago y responde si se van a casar

‘Survivor, La isla de los famosos’, se encuentra en su etapa final, luego de la fusión de los sobrevivientes de cada equipo se ha visto como cada participante busca llegar lo más lejos posible en búsqueda del millonario premio, ya sea dando lo mejor en las competencias para ganar inmunidades o haciendo alianzas con compañeros para avanzar.

La más reciente eliminada del programa fue Tania Valencia, la joven quien se vinculó un par de semanas luego que el resto de los famosos, con el paso de los días demostró era una de las concursantes más fuertes física y mentalmente y podía llegar a la final, pero tras los movimientos de participantes como Camilo, Juan Palau y Aco, terminó por ser eliminada del programa más reciente. Algo que indignó a muchos, porque sintieron que ‘el Mago’ la traicionó y se aprovechó de la confianza que ella le tenía.

Aunque el programa se está transmitiendo actualmente, este ya se terminó de grabar y los concursantes que se ven todas las noches en televisión ya están en sus vidas normales en la ciudad. Un ejemplo de ello fue Tania, a quien se le vio en su cuenta de Instagram vestida de novia, y muchas personas se preguntaron si se va a casar y claro, el nombre de Camilo Pardo ‘el Mago’, salió a la luz como su posible pareja.

La caleña, viendo todas las preguntas, tuvo que salir a hablar del tema para aclarar algunas cosas. “He recibido como 200 mensajes de las personas que me preguntan si me voy a casar y adivinen cuál es el novio que me están poniendo, no, no me voy a casar con el Mago, tranquilos, tranquilas”. Seguido a esto contó que además de actuar, se dedica al modelaje y estaba haciendo fotos para una diseñadora de vestidos de novia y esa es la razón por la que estaba vestida de novia.

Además, respondió a otra inquietud que se hacen muchas personas “¿Que si tuvimos algo en la isla el Mago y yo? No, ¿Que si tuvimos algo después de la isla? No, ¿Que si nos hemos visto después de Survivor? Sí, normal, tranquilos, cuando me case yo les aviso”.