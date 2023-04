Ana de nadie: Ella es la bella novia extranjera de ‘Joaquín’ en la vida real ¿mejor que Ana?

Ana de nadie, se ha convertido en la telenovela que más interés despierta en las noches de los colombianos. El remake de ‘Señora Isabel’, que fue transmitida en el año 1993, protagonizada por Judy Henríquez y Luis Mesa, ha sabido cautivar a la audiencia colombiana en esta nueva versión, protagonizada por Paola Turbay, en el papel de Ana, y Sebastián Carvajal, en el de Joaquín.

Con el éxito de la telenovela, los seguidores se han interesado por conocer más detalles de las vidas personales de los actores y actrices que hacen parte de la producción, además de Paola y Sebastián, vale recordar que hay otros grandes artistas con recorrido y nuevos talentos, como Jorge Enrique Abello, recordado por el papel de ‘Don Armando’, en Yo soy Betty la fea, Carlos Baez, quien recientemente participó en MasterChef Celebrity y ha estado en diferentes novelas, Adriana Arango, quien fue Alicia López, la rectora del colegio, en la popular serie ‘La primera vez’, entre otros.

Pero sin lugar a dudas, los personajes principales representados por Paola y Sebastián son quienes más han llamado la atención, en el caso de este último, recientemente ha causado interés por conocer quien es su pareja. Se trata de Jonna Kuivasaari, No fue una colombiana, sino una filipina quien se le robó el corazón al bumangués, hace más de un año están juntos y según por lo que comparten en redes sociales, están de ‘luna de miel’.

La pareja se conoció en Madrid, España, cuando Carvajal viajó para estudiar actuación, allí apenas la vio, quedó flechado, y no es para menos, la mujer es muy bella, tanto así que aparte de su profesión de Negocios internacionales, se dedica al modelaje. Pero hubo un pequeño problema, él no hablaba inglés, pero como para el amor no hay barreras, se comunicaron a través del traductor del celular, aunque el colombiano se comprometió a aprender inglés y con el amor como motivación lo logró. Ahora viven juntos muy felices en Bogotá.