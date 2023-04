Shakira no se guarda nada elogiando a Carlos Vives y de paso ‘salpicó’ a los políticos

Shakira desde hace varios meses está en boca de todos por lo sucedido con su expareja, Gerard Piqué. Como es bien sabido por todos, las noticias relacionadas con la cantante y el exfutbolista inundan los medios tradicionales y digitales. Desde que se empezaron a escuchar los rumores del fin de la relación, la vida de la barranquillera no volvió a ser la misma, pues todos los focos están apuntando a ella.

Luego de la decisión de la barranquillera de mudarse a Miami, dejando Barcelona, en donde compartía físicamente con mucha cercanía con Piqué y sus padres, espera que el ambiente cambie y se empiece a hablar de ella por otros motivos diferentes a lo que fue su relación de más de 10 años y todo lo que ha girado en torno a ella.

No se guardó nada con Carlos Vives

El cantante fue recientemente reconocido en los premios Lamas, y su compatriota no se quiso guardar nada para celebrar su vida y talento, a través de su cuenta de Instagram publicó un video junto a un extenso mensaje en el que le demostró toda su admiración y cariño. “Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”.

Pero el mensaje no solo fue para Carlos, pues de paso los políticos también se llevaron su golpe en efecto colateral “Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos”. Vale recordar que Shakira y Vives son cercanos desde hace muchos años por su carrera musical, algo que con los años ya ha pasado a ser personal “Te quiero amigo, te queremos todos!”.