Mamá de Gerard Piqué aceptó dar entrevista pero con una condición que tiene que ver con Shakira

Montserrat Bernabeu no es del querer de muchos fanáticos de la colombiana, y hasta del mismo exfutbolista, pues ha quedado como una grosera en varias oportunidades, ya que incluso los periodistas dicen que es una persona muy complicada. Ahora que decidió dar una entrevista sobre la vida de su hijo, la catalana tuvo una condición que deja claro en qué puesto tiene a Shakira.

Según la información revelada, Shakira y Montserrat terminaron muy mal, no solo porque al parecer no le gustaba que fuera mayor que su hijo, colombiana y cantante, sino porque a Shakira le dolió mucho la manera tan sencilla que aceptaron a la amante de su esposo.

Ahora que Montserrat decidió aparecer frente a las cámaras y hablar de su vida y la de su hijo, se supo que la médica aceptó dicho encuentro solo si no se nombraba en ningún momento a su excuñada Shakira. Las razones no se dieron a conocer, pero puede tratarse de privacidad, como puede también ser miedo a que los fanáticos de la colombiana lancen duras críticas contra ella en redes sociales. Lo que sí es claro, es que no le tiene ningún tipo de cariño a la colombiana.

En medio de la entrevista, Monserrat reveló el duro momento que vivió:

“Yo estaba en el campo. Todavía me cuesta hablar de ello. Bajé a vestuarios porque sé de eso. Desde entonces soy partidaria de que los profesionales del traumatismo craneoencefálico estén cerca a los futbolistas”, Afirmó.

“Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba jugando ni qué partido era, estaba desorientado, había sufrido un traumatismo importante. Se tambaleaba y lo sacaron. Tendría que haber salido del campo y ser analizado porque podía sufrir secuelas posteriores, que en aquel momento no se veían” terminó por revelar Monserrat sobre el suceso que ocurrió en el 2012.