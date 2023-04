“Es depresiva e inestable”: revelan por qué Clara Chía no puede compartir con los hijos de Piqué

Clara Chía es uno de los nombres más buscados y escuchados del 2022 y lo que lleva del 2023 debido a que se vio envuelta en varios rumores de infidelidad, pues según varios medios, ella no respeto la relación de Piqué con Shakira. Luego de que la cantante lanzó sus canciones, la criticaron porque a Clara Chía le habría causado ansiedad, pero según este programa, estos problemas ya tenían un antecedente.

Shakira ya está en Miami iniciando una vida nueva y a pesar de que probablemente la cantante colombiana quisiera no volver a ver a Piqué, sus hijos son el lazo más eterno que hay entre una pareja, por ende, según la custodia que le dieron a Gerard, puede pasar 10 días al mes con ellos.

Sin embargo, el viaje a Miami no podrá hacerlo con Clara Chía, según el acuerdo firmado con Shakira, pues la joven tendría graves problemas mentales que venían mucho antes de las canciones de la artista colombiana.

Clara Chía no puede acercarse a los hijos de Shakira, legalmente

Según el programa Chime No Like, Adri, perteneciente al famoso programa Mamarazzi “Se conoció el motivo por el cual Clara Chía no puede relacionarse con los hijos de Piqué. Me confirman que legalmente, además de que es un motivo suficiente, Clara Chía, supuestamente, tiene problemas psiquiátricos que no vienen por la canción ‘Session #53′, sino que viene de tiempo atrás antes de conocer a Gerard Piqué”, afirmó una de las integrantes de dicho programa.

“Según me informan, Clara Chía sufre de ataques de pánico, llora en público, sufre de ansiedad y de depresión” terminó por decir.

A pesar de que muchos creyeron que no la dejaba viajar simplemente por celos o porque no quiere que sus hijos tengan contacto con ellos, se trata de algo mucho más médico.