Sebastián Carvajal, protagonista de ‘Ana de nadie’ se enamoró de una mujer mayor como su personaje

Sebastián Carvajal anda en boca de muchas personas en la última semana gracias a su papel protagónico como Joaquín, al lado de la exseñorita Colombia y actriz Paola Turbay, en la nueva producción del canal RCN, ‘Ana de nadie’. Aunque la novela lleva apenas unos días al aire ya ha logrado volverse tendencia todas las noches en las redes sociales, por la historia, la actuación de sus personajes, pero no se puede negar que también por quienes admiran la belleza de Sebastián.

El bumangués de 30 años representa en la novela a un joven periodista que termina enamorado de Ana, una mujer mucho mayor que él que tiene una familia tradicional junto con su esposo e hijos en un hogar de clase alta del país, mientras que él es un periodista que intenta abrirse camino en el mundo de la información realizando investigaciones de hombres poderosos de la política y economía del país, en donde en algún momento terminará cruzándose con el esposo de Ana, interpretado por Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Don Armando en la novela ‘Yo soy Betty la fea’.

En uno de los actos de promoción de la novela de RCN le preguntaron en el canal a Sebastián si le ha sucedido algo similar en su vida personal a lo que pasa entre Joaquín y Ana en la novela, antes esto el actor abrió su corazón y respondió con total sinceridad.

“Tuve una novia que tenía 10 más que yo, vuelvo y lo repito porque me parece que es importante y Ana de Nadie nos va a enseñar eso y es que para el amor no hay números. Si la persona te complementa, te llena, te sientes feliz, yo creo que los números hacen otro papel, no entran a jugar aquí, pero por mi parte no tengo problemas con el tema de la edad”.