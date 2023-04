“Me parece muy desleal lo que hizo”: Gema protagoniza nueva pelea en ‘Desafío The Box’

El equipo Alpha tuvo la oportunidad de compartir uno de sus premios con un participante de cada casa de la ciudad de las cajas del ‘Desafío The Box’ es así como Saskya de Omega, Mai de Gamma y Kaboom de Beta tras una acalorada discusión entre Rapelo y Maryam.

El premio no solo consistía en comida, sino en masajes y durante la estadía de los participantes y el recibimiento de Gabriela Tafur se fueron contando algunas verdades sobre lo vivido en los días anteriores.

Es así como compartiendo en la piscina Cifuentes le increpó a Kaboom la posición de Beta con respecto a si cuidaban o no a la participante Sara, esto luego de una declaración que dio Gema delante de los demás equipos en el que le aseguró a Andrea Serna que Alpha sabia a quien protegía,

Cifuentes le preguntó si solo Gema era la única que pensaba igual, a lo que el campeón de boxeo aseguró que sí, pese a que los demás miembros de Beta estaban de acuerdo con lo dicho por ella.

Peor a su llegada a playa baja y haberle contado sobre esa conversación a los demás, Gema no dudó en estallar, pues consideró desleal que Kaboom la haya responsabilizado solo a ella, pese a que era un pensamiento colectivo en ese equipo.

“A mí no me parece lo que usted dijo. Porque allá en la casa todos hablamos que Sara estaba protegida. Todos lo sabíamos. Ese el problema, por eso estamos pasando lo que estamos pasando, por no ser frenteros y directos, por la desunión de equipo, me parece muy desleal lo que hizo, o sea solo me echó el pato a mí”

— Gema