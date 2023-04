Carolina Cruz apareció en sus redes sociales pidiendo disculpas a sus seguidores, ¿qué pasó?

Carolina Cruz está viviendo una luna de miel debido al nuevo hombre que conquistó sus días, pues Jamil Farah ya publicó su primera foto juntos y a pesar de que no fue precisamente de un abrazo, muchos usuarios si tomaron dicha publicación como la confirmación del romance. Ahora, luego de no haber aparecido por varios días en sus redes sociales, decidió volver a hacerlo pidiendo perdón.

Carolina Cruz apareció pidiendo perdón por estar perdida en redes sociales

Como bien se sabe, el hecho de ser una persona pública genera curiosidad por parte de muchos seguidores, quienes han estado pendientes de su vida personal, pero notaron que Carolina Cruz no había aparecido en sus historias de Instagram de la manera en la que normalmente lo hacía, así que ella tuvo que explicar qué era lo que pasaba:

“Me he vuelto muy perdida por mis redes sociales y por mis historias, que ya casi no aparezco, que ya casi no habló con ustedes como lo hacía antes. Sí, tengo que aceptar que me he vuelto malísima para interactuar aquí, pero hoy es un día muy especial porque llevamos ya varias semanas alistando a Salva para su primer día de jardín, que fue hoy. ¿En qué momento se pasaron dos años tan rápido?, hoy su primer día, fue un acontecimiento familiar, estuvimos todos acompañándolo, fue el papá, fue mi mamá, fue la nani, fue Mati”, terminó de decir Carolina Cruz.

A pesar de que no hubo un motivo en específico, la presentadora fue completamente consciente de que ha estado más pendiente de otras cosas, ¿su nuevo novio?, probablemente.

Lo cierto es que la presentadora se ve más feliz que nunca y eso se ha notado en cada día en el qeu ha salido al aire en televisión.