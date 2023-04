Televidentes de Desafío The Box se quejan de que muestren en ropa interior a participantes

Televidentes se quejan de participantes en ropa interior en El Desafío Captura redes sociales - YouTube Desafío The Box - 15 abril 2023

El Desafío The Box es uno de los programas con mayor rating del momento en el Canal Caracol y por esto los ojos de muchos televidentes están atentos ante cualquier equivocación o error sobrepasado que este programa cometa. Esta vez, los televidentes se han quejado de que los participantes sean mostrados en ‘prendas menores’ y el propio canal mostró algunas de las quejas.

Las quejas provienen de diferentes televidentes que fueron expuestos en el programa Doble Vía, edición de este sábado 15 de abril del mismo canal, que se encarga de mostrar las quejas y sugerencias de quienes todos los días mantienen la audiencia del Canal Caracol.

Lea también: Así fue la peligrosa caída de Bogdan en el ‘Desafío The Box’

Esta vez la queja estuvo sobre El Desafío The Box por la forma en que se muestran algunas escenas pasadas de tono sobre los participantes. Muchos consideran que no es apropiado para ese horario mostrar a los participantes cuando están en ropa interior, o cuando se están bañando, pues según aseguran, son momentos íntimos de los participantes y que no deberían ser expuestos.

Varios televidentes, de los cuales mostraron videos en el programa Doble Vía, dijeron que este aún es un horario en que los niños y niñas están viendo televisión y que deberían restringir las imágenes de estos momentos en que los participantes se están cambiando o se bañan, que suelen ser muy frecuentes durante la emisión que se da desde las 8:00pm de lunes a viernes.

“A mi hijo le gusta por las pruebas. Pero a veces le restrinjo ver este programa porque me parece que no es apto que él vea este tipo de imágenes. Si es un programa editado, no entiendo la necesidad de los editores de mostrar estos momentos en los que están en ropa interior”, dice una televidente en un video enviado.