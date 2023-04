¿Se vienen más bajas en ‘Desafío The Box’?

La más reciente prueba del ‘Desafío The Box’ fue una prueba de fuego no solo para Bogdan por su estrepitosa caída, sino para Caro de Gamma quien no pudo rendir como lo esperaba debido a la lesión que sufrió durante la estancia de ese equipo en playa baja.

Pese a que anteriormente participó en la posta del box amarillo encadenada a Black, este pudo cargarla e incluso atravesar el paredón en el que su compañera Mai sufrió una caída que por poco la deja inconsistente.

Pero esta vez la prueba de relevo en el box azul fue el detonante para darse cuenta que no está en las condiciones optimas para continuar en la competencia y así quedó demostrado tras ser la más lenta en la caja de piscinas y que le costó la derrota a su equipo.

Inundada en lágrimas la participante le abrió su corazón a los demás compañeros quienes ven de manera empática, pero a la vez muy contraria la situación que atraviesa, y mientras unos la incitan a seguir, otros la ven como una piedra en el camino para que Gamma gane algo.

“No me siento bien. Obviamente si me quisiera quedar y si realmente no me quisiera quedar desde el momento que me pasó esto me hubiese ido, pero no quiero estar así tampoco. Me siento mal porque desde que me pasó esto en la rodilla me siento mal” — Caro

Indicó que se va a las pruebas pensando en ganar, pero también pensando en la lesión en su rodilla para que esta no se agrave más de lo que está, por lo que se lanza a la pista con doble preocupación.

Por otra parte, Black manifestó su postura al respecto y lo que implica tener a una participante que no esté en su 100 % de entrega, debido a las consecuencias que esto puede acarrear tras cada prueba en la que le toque participar.

“Hay que ser realista y no tapar nada con nada, por caritas tristes, ni lágrimas. Esto es un juego si no ganamos vamos a aguantar hambre, vamos a dormir en el piso, vamos a playa baja, vienen castigos, chalecos, entonces no podemos permitirnos errores así, no podemos” — Black

Minutos más tarde, Caro terminó siendo la mujer sentenciada a muerte por parte de Alpha, por lo que es un aliciente a lo que pueda vivir la competidora en el resto de las pruebas antes de llegar al box negro.

Es de recordar que los otros participantes que han manifestado querer salir de la competencia son JP y Escudero del equipo Gamma, pero esto pudo tener un revés al haberse quedado con el segundo lugar en la prueba de agua, que reavivó los ánimos del equipo.